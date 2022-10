Montero dice que hay personas a lo interno que lo han frenado dirigir al León

Redacción – «A todo mundo le han dado la oportunidad», así expresó su molestia Mauricio «Chunche» Montero por como se ha manejado Alajuelense, el equipo de sus amores al cuál sueña con dirigir en la primera división.

Montero está realizando una notable labor al mando de Cofutpa Palmares en segunda división, donde tiene a los de Occidente siendo protagonistas al cosechar 18 puntos en 9 fechas disputadas, colocando al club en el tercer lugar del Grupo A.

Aunque el ídolo rojinegro está enfocado en la categoría de plata, su sentimiento por Alajuelense nunca se va terminar y por eso señala que solo a él no le han dado la oportunidad de comandar al León, institución donde dejó su huella como jugador.

La molestia del «Chunche» fue más allá y dice que hay personas a lo interno de La Liga que le han impedido tomar las riendas de Alajuelense, donde le han dado oportunidad de estar en el banquillo del primer equipo tres veces, pero de inmediato lo han quitado.

Incluso, Montero ha conversado varias veces con su esposa del tema y ella le ha aconsejado tener paciencia, que si Dios lo quiere le dará la oportunidad y mientras eso sucede, que continúe trabajando y ganando kilómetros como entrenador.

Mauricio Montero dice que si llega algún día al banquillo de amado León, será con el objetivo de hacer las cosas bien, ya que esa es su mentalidad y objetivo siempre.

«No es solo el hecho de uno como persona, si no que hay varias cosas en contra que tengo de gente que está a lo interno que no me ha dejado llegar, a todo mundo le han dado oportunidad y solo a mí no me han dado la oportunidad de dirigir a La Liga, me la han dado en tres ocasiones y me las han quitado todas, una vez me la dieron a mediodía de martes y al mediodía del miércoles ya no lo tenía, ya habían contratado otro entrenador, pero Dios sabrá si me toca y yo lo que pido es estar preparado para ir hacer cosas buenas en La Liga, sino es así que no me toque.

Uno donde vaya tiene que dejar una huella y hacer las cosas bien hechas, para mí eso es importantísimo, yo la verdad no me desespero, la doña me pasa diciendo que si Dios lo quiera será para mí, puede ser en silla de ruedas pero yo no pierdo la esperanza de dirigir a La Liga y volver a estar ahí, Dios sabrá si me toca o no», afirmó Mauricio Montero en charla con el programa Desde la Banca de Canal 36.