Gómez baja al tono a las críticas hacia Navas

Redacción – El asistente técnico de la Tricolor, Rónald «La Bala» Gómez, no le preocupa la inactividad de Keylor Navas en el París Saint Germain de Francia, ya que considera que el arquero tico es muy bueno y por eso cree que no se le va olvidar atajar.

Gómez está confiado en que Keylor estará en su mejor nivel deportivo para la Selección Nacional de cara a la Copa del Mundo de Catar 2022.

Navas vive un momento complicado en el poderoso cuadro francés, ya que es el suplente del italiano «Gigi» Donnarumma que ha hecho que el tico este borrado por completo en lo que va de la temporada, debido que Galtier se inclina más por el europeo.

Pese a esa situación que ha hecho que Navas no juegue un partido con el PSG desde la temporada anterior, debido que en esta campaña 2022/23 no ha jugado ni un solo minuto, pero eso sí, se entrena a un máximo nivel lo que beneficia a La Sele.

Lea también: Freddy Álvarez festeja nuevo gol en Europa y anhela con llamar la atención de La Sele

La Bala Gómez habló con Deportivas Columbia y afirma que en la Tricolor están tranquilos pese a la nula regularidad del cancerbero de 35 años, que es de los fijos en la lista de 26 jugadores que viajarán a Catar 2022 a representar a Costa Rica.

«Keylor Navas entrena todos los días a un nivel altísimo, no se le va olvidar atajar, aparte es muy bueno, me parece que no vamos a tener ningún problema con él. Es de los mejores porteros del mundo y creo que en dos meses o un poco más de tiempo no se le va olvidar atajar», afirmó La Bala Gómez a Deportivas Columbia.

Se espera que Keylor Navas se integre a la Selección Nacional en el campamento que se realizará en Kuwait, descartando así su presencia en el partido de despedida del cuadro patrio ante Nigeria el día 9 de noviembre a las 8:00 pm.