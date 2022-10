Redacción- El atacante costarricense, Jewison Bennette vio minutos en una nueva derrota del Sunderland, tras caer ante el líder de la EFL Championship, Blackburn Rovers, a pesar de la derrota el cuerpo técnico sigue confiando en la calidad del joven tico.

El primer tanto del juego, llegó por medio del atacante chileno Bren Berenton Díaz que sacó un remate que venció al guardameta Anthony Patterson en 32 minutos de la primera parte.

Se salvó Blackburn Rovers, después de Pritchard sacará un remate de tiro libre que paso muy cerca del marco defendido por Thomas Kaminski en 44 minutos de la primera parte.

44' Pritchard is inches away with a deep free-kick 😫

[1-0]#SAFC | #BLASUN

