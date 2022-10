Bolaños es un gran referente del fútbol tico

Redacción – El gran ídolo del Saprissa, Christian Bolaños, envió un mensaje a los ticos y señala que haber ido a su cuarto Mundial con La Sele podría haber significado críticas en un gran sector de los fanáticos costarricenses.

Bolaños es un gran referente del fútbol tico, gracias a que en su currículo destacan un total de 87 partidos Clase A y un total de tres Copas del Mundo (Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018) esas participaciones demuestran el gran protagonismo del volante.

Precisamente en la justa universal de Rusia, el mediocampista tuvo que hacer grandes esfuerzos para poder estar presente, ya que tuvo que someterse a un intenso proceso de recuperación de un poco más de dos meses para poder estar disponible.

En ese proceso, Christian tuvo que hacer esfuerzos y sacrificios, los cuáles desde su óptica no fueron valorados por muchos ticos, que más bien aprovecharon para cuestionarlo sin piedad, generando todavía incomodidad en el referente del Monstruo.

Christian Bolaños considera que las críticas recibidas hace cuatro años atrás no fueron justas y por eso cree que haber estado en Catar le abría costado un mar de críticas, ya que actualmente tiene 38 años de edad.

«Creo que las cosas se dan naturalmente y haber ido a tres mundiales no fue nada sencillo, inclusive es curioso porque para el tercer Mundial en realidad estuve toda la eliminatoria y había hecho una eliminatoria muy buena y había sido el goleador, había hecho bastantes asistencias, me lesioné y me fracturé, fue curioso porque tuve que hacer una rehabilitación donde mucha gente no sabe las cosas que tuve que hacer, me dediqué tres meses a intentar recuperarme, hacer muchas terapias y cuando llegué al Mundial.

De algún sector recibí críticas, creo algunas vez es parte de la cultura nuestra, tal vez no reconocer el esfuerzo que uno hizo o lo que uno dio, me tocó vivirlo de esa manera. Yo decía que pasé por tanto y que no valorara todo, decía que no era justo, esa parte de uno como jugador no es tan sencilla, haber ido a un cuarto Mundial no sé si estarían contentos o enojados, hoy en día estoy recibiendo muchísimo cariño de parte de la afición del Saprissa, es algo de las decisiones más acertada que he tenido», afirmó Christian Bolaños en el Media Day de Unafut.