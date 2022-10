El Salvador guardará luto nacional por tres días

Redacción – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lamenta la muerte de cinco soldados salvadoreños por causa de los efectos del huracán Julia, que hizo estragos en la pequeña nación centroamericana en los últimos días.

Bukele llegó al lugar en donde cinco soldados murieron y uno más quedó grave, tras quedar enterrados en la tierra por la caída de un muro en una finca en la localidad de Comasagua, La Libertad, que es una de las regiones más importantes de El Salvador.

“No podemos detener la inclemencia del tiempo, no podemos detener esto”, dijo Bukele en su visita a la finca, en la que se realizaban los trabajos de rescate de cuerpos.

Los soldados fallecidos se encontraban destacados en el cerco militar, instalado en Comasagua hace algunas semanas, debido al asesinato de un hombre en la zona.

Según información brindada por personas que viven en los alrededores, al menos 15 soldados se refugiaban de las lluvias en una bodega cuando ocurrió la tragedia.

Algunas horas después del incidente, al lugar llegaron funcionarios públicos incluyendo a Bukele, quien, a diferencia de otras ocasiones, no brindó su discurso frente a las cámaras de la prensa. Las imágenes parecen grabadas por un celular y fueron difundidas.

Durante su discurso a los soldados, Bukele destacó y agradeció el trabajo realizado por todas las instituciones durante la emergencia y enfatizó en el no tener miedo.

“No es usual, no es lo que el ser humano hace normalmente, el ser humano huye del peligro pero ustedes van hacia el peligro y yo siempre he admirado lo que tienen ustedes dentro de su ser”, aseguró el mandatario cuscatleco.

Un grupo de militares han sido los encargados de sacar de la tierra el cuerpo de sus compañeros fallecidos. Durante tres días, la bandera de El Salvador ondeará a media asta en todas las instituciones estatales, esto en honor a la memoria de los soldados fallecidos.