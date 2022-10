Coito buscará levantar su primer cetro con Alajuelense

Redacción- El entrenador rojinegro, Fabián Coito mencionó en conferencia de prensa, que él esta contento en Alajuelense y buscará conseguir su primer campeonato con los manudos para disipar cualquier crítica que exista hacía el estratega.

El charrúa explicó que, están ilusionados de cara a la final internacional, donde se medirán ante el Olimpia de Honduras, sin embargo el estratega erizo recalcó que por mérito propio han llegado a la final.

Ya que han podido obtener resultados importantes en los juegos previos, donde todavía los rojinegros siguen invictos y donde podrían coronarse como el único equipo en haber levantado el título en dos ocasiones.

«Imagínate como podemos estar de cara a una final internacional, donde hemos llegado por mérito propio, logrando resultados importantes y teniendo buenos rendimientos, además de que ambos llegamos en buen momento. Yo lo que siento es que disputamos una final internacional y estoy muy contento por los resultados, la entrega y el rendimiento del equipo, apuntando únicamente al partido; lo que pueda pasar después no es mi resorte y no me distrae en lo más mínimo», afirmó Fabián Coito.

Además, el cuadro manudo ya hizo el reconocimiento previo a lo que será el primer juego de la final ante Olimpia, en el estadio Chelato Uclés sede del equipo hondureño.

Por otra parte, Fabián Coito resaltó que su persona está contento en Liga Deportiva Alajuelense y no piensa mucho sobre el futuro, ya que todo el club está unido para la obtención del título internacional y darle nuevamente una alegría al liguismo.

Los erizos, se medirán el miércoles 26 de octubre a las 7:00 pm en la casa del Olimpia, donde sin duda alguna será un juego de máxima tensión entre dos clubes que buscan ser el único equipo en conseguir dos veces la Liga de Concacaf.