Redacción- El portugués Cristiano Ronaldo dio una asistencia en la remontado del Manchester United al derrotar 3-2 al Omonia de Chipre.

El primer tanto del partido, llegó en pies de Karim Ansarifard, tras un gran contragolpe del Omonia y el delantero logró sacar un remate que venció al portero David De Gea y así marcar el 1-0 en 34 minutos del primer tiempo.

El descuento de los Red Devils llegó a los 53 minutos del complemento, en pies de Marcus Rashford que sacó un remate que venció al arquero Fabiano y así poner la paridad en el marcador.

Llegó la ventaja del United, apareció Anthony Martial que sacó un remate cruzado que venció al portero Fabiano y así adelantar a los ingleses en el marcador en 63 minutos de la segunda parte.

La que falló CR7, tras un gran pase de Diogo Dalot, Cristiano Ronaldo sacó un remate que se estrelló en el poste y así seguir sin anotar en 77 minutos del complemento.

Nuevamente apareció Marcus Rashford que aprovechó el buen movimiento de CR7 que los asistió y así vencer de nueva cuenta al portero Fabiano y decretar su doblete y el 3-1 en 84 minutos de la parte complementaria.

October 6, 2022