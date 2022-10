Redacción- De la noche a la mañana, una joven perdió lo que con mucho esfuerzo logró comprar como parte de su patrimonio.

La joven narra entre lágrimas y frustración como en una madrugada le robaron su vehículo un Toyota Hilux 2019, con placa 313322.

«La madrugada de ayer a las 3 de la mañana me robaron mi carro, no solo mi carro, me robaron el trabajo que he hecho desde mis quince años, me robaron el trabajo que hice cuidando una niña de un señor que quiso abusar de mí, me robaron mi único proyecto materializado en treinta años, me robaron 11 años de trabajo que tengo de trabajar en la formalidad, me robaron lo único que he podido tener, tanto tiempo tanto sacrificio», comentó en el vídeo la agraviada.

La joven manifiesta que ella vivía en una zona rural, pero por motivos de trabajo se fue a vivir a Alajuela, hace tan solo tres meses. Ella afirma desconocer que era muy recurrente el robo de vehículos en esa zona.

El robo en la madrugada se dio cuando tres hombres desbarataron el portón del departamento donde vive la joven y se llevaron el vehículo empujado.

La agraviada esta disgustada con las autoridades judiciales porque pese a que ya interpuso la denuncia en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ningún agente se ha contactado con ella.

Si usted ha visto este vehículo puede llamar a su dueña al teléfono 61815221.