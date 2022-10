Alvarado confía en potencial del Herediano

Redacción – Pese a la derrota de 2-0 en la ida de la Gran Final Nacional, Esteban Alvarado afirma que el Club Sport Herediano no está muerto en la serie, por lo que deben ir y lavarse la cara en la vuelta de la serie, ya que todavía todo sigue en juego.

Alvarado dio la cara tras la pésima presentación del equipo que nació grande, que en el Estadio Ricardo Saprissa no realizó ningún solo tiro directo a Kevin Chamorro, arquero morado, que tuvo un día de campo un desconocido Team.

Para el arquero rojiamarillo de 32 años, Herediano tuvo inconvenientes que los llevó a no estar a la altura de un juego tan importante como una serie que define un nuevo campeón tico, por eso si quieren revertir el resultado deberán mejorar.

A lo largo del juego realizado en La Cueva, Alvarado salvó en varias ocasiones al equipo que nació grande, que vio como el arquero se lució mostrando grandes reflejos.

Esteban Alvarado señala que deben aceptar los errores cometidos en Tibás, con el fin de unirse más que nunca con el objetivo de sacar el barco florense a tope y así ir en busca de la hazaña en el Estadio Colleya Fonseca, sede de la vuelta.

«Tuvimos inconvenientes, pero esto no está terminado. Ellos hicieron dos goles y quedan 90 minutos, hay que aceptar los errores y no estuvimos nada finos, no es como se juega una final pero este equipo tiene grandes jugadores y siento que tenemos 90 minutos para revertir la situación, hay que ir y lavarnos la cara, esto no está terminado. Un 2-0 es un marcador engañoso y en el Colleya Fonseca se les complica, hay que jugar el partido», afirmó Esteban Alvarado a FUTV.