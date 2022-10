Cuadro florense no inquietó la portería del Monstruo en más de 90 minutos de partido.

Redacción – Sin poner excusas y de manera muy sincera el director técnico del Herediano, Hernán Medfod, reconoció el mal desempeño de su equipo la tarde – noche de este domingo en el juego de ida por la Gran Final Nacional ante Saprissa.

Compromiso que finalizó con marcador de 2-0 a favor del cuadro tibaseño, quienes lograron imponer sus condiciones y volcar el terreno de juego hacia un solo sentido.

Situación que fue aceptada por el estratega del Team, quien inclusive apuntó hacia el hecho de que ha sido el peor partido de los rojiamarillos en mucho tiempo.

Además, el «Pelícano» no tuvo problema en reconocer la superioridad del Monstruo a lo largo de todo el compromiso.

Mismo en el que el llamado «equipo que nació grande» registró una bochornosa estadística de cero remates directos a portería en todo el partido.

Situación por la cual el arquero de los tibaseños, Kevin Chamorro, tuvo un encuentro muy tranquilo y sin sobresaltos.

Elemento del cual Medford es consiente, por lo que reconoció la superioridad del rival, aunque deja en claro que el título aún no está definido y que aspiran a darle vuelta al panorama el próximo sábado.

«¿Cuántas veces Herediano ha sacado esto? Lo que pasó hoy sí aceptamos, un desastre, es más, fuimos un desastre, sí, fuimos un desastre hoy, pero ya me están tirando lo negativo, me están tirando lo negativo para el sábado, tienen derecho ustedes (los periodistas), pero yo no puedo caer en ese juego, no hay ambiente negativo, porque nosotros lo que nos importa es el entorno del equipo, estamos positivos, podemos sacar esto, faltan 90 minutos y tenemos con qué».

«Tenemos que cambiar muchas cosas de lo que hicimos hoy, hoy si no nos fue bien y ¿para qué más vueltas? Saprissa fue mejor y nos ganó bien, sin excusa, no hay excusa, hoy Heredia fue un desastre, hoy después de tanto tiempo de no jugar un partido malo y no quiere decir que no podamos, es decir, por un partido malo no quiere decir que no tengamos oportunidad de reivindicarnos el sábado», apuntó el estratega del Team.