Ángel Catalina todavía no se ha sentado a negociar con el volante

Redacción – El recio volante del Monstruo, David Guzmán, aún no renueva su contrato con el Saprissa y anhela con volver al fútbol internacional a sus 32 años, gracias al notable rendimiento que ha tenido a lo largo del semestre.

Guzmán termina su vínculo con Saprissa el 31 de diciembre del 2022 y a pesar del poco tiempo que le queda, Ángel Catalina, gerente deportivo morado todavía no se ha acercado a negociar con el respetado mediocampista.

Para el futbolista del cuadro saprissista, su aspiración es que le salga un nuevo chance en el extranjero, donde ya estuvo del 2017 al 2019 donde pasó por las filas del Columbus Crew y Portland Timbers de la MLS de los Estados Unidos.

Ese paso por el fútbol estadounidense ayudó a crecer al volante, que deja claro que su consigna es irse al exterior, pero eso sí, no esconde que su primera opción siempre será el Saprissa, ya que es el club de sus amores y el cuál considera como su casa.

«Uno como futbolista siempre aspira que le salgan oportunidades en el exterior, si no es así siempre he considerado al Saprissa como mi casa y mi primera opción, creo que sería con los que tengo que hablar, ya después de ahí si no se me presenta una oportunidad, tendría que analizar y ver. Mi consigna siempre ha sido pensar en el exterior, pero mi consigna siempre ha sido pensar en el exterior y más allá se va pensar si es Saprissa o en otra institución.

Uno tiene seis meses donde podría negociar con otros clubes, pero en mi caso está Saprissa y tengo esperar ese momento, tengo hasta el 31 de diciembre y de ahí esperaré, en este momento sería irrespetuoso decir que estoy más concentrado en un contrato que en la semifinal, si se llega a un acuerdo pues bienvenido sea», afirmó Guzmán.