Medford buscará darle al Team su copa 30

Redacción – Fiel a su estilo polémico, Hernán Medford mandó un sentido mensaje a los heredianos, a los cuáles les pide confiar en el equipo que nació grande, pero a los pesimistas les dice que no crea y tenga dudas, que ni se acerque al club.

Medford sabe que hay un sector de la afición florense que está insegura de cara a la Gran Final Nacional ante el Deportivo Saprissa, debido que creen que serán los morados que se llenen de gloria luego de forzar a dos duelos más.

Pero el Pelícano señala que más bien deben apoyar por el gran torneo que ha hecho Herediano pasando 19 partidos sin perder y los encuentros que han jugado ante el Monstruo han sido muy cerrados, por lo que buscarán llenarse de gloria.

Hernán Medford habló en conferencia de prensa y envió un mensaje a la gran afición del cuadro rojiamarillo, con el fin de que solo apoyen los que crean en la calidad del plantel que sueña con conquistar el título número 30 de la institución.

«El que está está y que no, que simplemente no esté. No entiendo como pueden haber dudas de un equipo por lo que hizo en el campeonato, lamentablemente habrán algunos que tengan mala memoria, es una final y todo puede pasar, pero cuando llegas a una final así como llegamos que se puede dudar del equipo, no sé cuál duda habrá.

El que no crea y tenga dudas, que ni se acerque. Sé que hay un montón que piensan lo contrario y bienvenido sea, vamos a tratar de sacar esto juntos con los que están positivos, no sé cuál es el problema. Estamos en una final y se ha demostrado que los tres partidos que hemos jugado ante el Deportivo Saprissa han sido cerrados, así que no sé cuál es la duda», afirmó Hernán Medford.