Morados desean darle un fuerte golpe al León

Redacción – El volante argentino del Saprissa, Mariano Torres, afirma que no se olvida que Alajuelense eliminó al Monstruo en la última semifinal que disputaron en el campeonato anterior, por eso el sudamericano anhela con tomar venganza.

Torres señala que se encuentra muy bien y listo para enfrentar al Alajuelense en la etapa de semifinales, donde espera que la suerte le sonría al Monstruo, debido que el torneo anterior los manudos avanzaron tras echar al Saprissa con global de 4-2.

Ese último episodio vive en la memoria del mediocampista del cuadro morado, que afirma que empezarán un nuevo campeonato, pero no oculta la exigencia que tienen por tener al frente al más odiado rival, lo cuál tiene a Mariano con ganas eliminar al León.

Mariano Torres habló en conferencia de prensa y señala que en su memoria sigue vivo el recuerdo del último episodio amargo ante La Liga, por eso buscará darlo todo para que Saprissa siga en la búsqueda de la copa 37 de su exitosa historia deportiva.

«Me encuentro bien, primero feliz y contento de volver a jugar una semifinal con esta camiseta, creo que para mí y todos nosotros es muy importante volver a jugar una semifinal y aunque en los últimos clásicos no ha ido bien, no me olvido que La Liga nos eliminó en la última semifinal, habíamos hecho un partido bueno en el Estadio Nacional y al final en el alargue se nos escapó, de eso no me olvido.

Me encuentro bien y ese partido que descansé de ayudó, ya no tengo 20 años, tengo una edad avanzada y creo que es bueno avisar con tiempo porque no me quiero perder ningún partido, pero a veces hay que ser inteligente y parar, se viene un Clásico Nacional y ya sabemos como jugarlo», afirmó Mariano Torres.