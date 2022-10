Alzó la voz

Redacción– Glenda Peraza no se quedó callada ante los comentarios que juzgan a las mujeres por su edad y como anden vestidas, y compartió un gran texto defendiendo su posición.

El descontento de la comunicadora se dio a raíz de que salió una nota que mencionaba como una mujer de 57 años fue llamada ridícula por posar en vestido de baño.

“Yo me niego a creer que nos sigan etiquetando, juzgando, castigando, menospreciando, invalidando, por una foto en vestido de baño. SEÑORA nunca le quite años a su vida, ni experiencias, ni sensualidad por el qué dirán? NADIE debe, ni puede juzgar, opinar. y mucho menos minimizar a una mujer por una foto en vestido de baño o sexy. Cómo por una foto destrozan a una mujer?”, agregó la presentadora.

Si bien se sabe, Glenda ha promovido el amor propio en sus redes sociales, inspirando a mujeres a sentirse bellas consigo mismas.

Aprovechando la publicación compartió dos fotografías de su mamá y su madrina, ambas en vestidos de baño, acompañadas de emotivos mensajes, diciendo que hasta que se muera será como su madre.

Peraza mencionó que una ley es no etiquetar a nadie, no opinar sobre el cuerpo de los demás, y si no le gusta no la sigue, brindado un mensaje de amor y paz.