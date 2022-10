Arriola criticó al Monstruo por horario del juego de vuelta en La Cueva

Redacción – El asistente técnico del León, Martín Arriola, afirma que no pueden ser tan hipócritas por el horario que asignó Saprissa a la semifinal de vuelta en La Cueva, donde los morados buscan sacar ventaja ante su más enconado rival.

Alajuelense volvió a Costa Rica tras su gran labor en Liga Concacaf ante el Real España de Honduras, al cuál derrotaron por 0-3. Ahora el plantel comandado por Fabián Coito se enfocará en golpear primero al Saprissa en las semis del fútbol tico.

Los manudos están inconformes con lo hecho por Saprissa, que confirmó la vuelta de la serie ante el León se jugará el viernes 14 de octubre a las 8:00 pm en La Cueva.

Dejándole así a los rojinegros solo 72 horas de descanso, ya que juegan el martes 11 de octubre a las 7:00 pm ante Real España en el segundo round del torneo regional.

Eso generó que Martín Arriola dejara claro que lo que busca el Monstruo es sacar ventaja y por eso afirma que después del 14 de octubre se sabrá si fue una buena o mala decisión del Saprissa poner ese horario, el cuál está dentro del reglamento.

«No creo que es una situación en la que haya dos lecturas, lo que buscan es tomar ventaja nada más, es así, no podemos ser tan hipócritas de decir algo que no sucede y como lo dije, después del 14 veremos si fuera una buena decisión la que se hizo. Yo creo que no era lo adecuado, pero está bien, al final todo juega y está dentro de lo reglamentario, hay que afrontarlo como debe ser”, dijo Arriola a La Teja.

Los liguistas buscarán llegar bien afinados al primer round de la serie ante los morados, que será el próximo sábado 7 de octubre a las 7:00 pm, donde se espera que el Morera Soto luzca un lleno espectacular.