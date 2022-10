Redacción- El extremo izquierdo, Ariel Lassiter brilló con dos asistencias y una anotación el la goleada del Inter Miami 4-0 ante el Orlando City y levantar la mano para ir a Catar 2022.

El primer gol del partido, llegó en pies de Leonardo Campana que aprovechó un rebote y la pobre reacción de la defensa y sacar un remate que paso por encima del portero Pedro Gallese que se quedo a mitad del camino y se vio sorprendido en un minuto de juego.

1' | Taylor to Campana to put us up in the first seconds of the match👏#MIAvORL | 1-0 pic.twitter.com/g1inOuNe6D

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 6, 2022