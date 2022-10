Agradecida con el público de Costa Rica

Redacción– Alejandra Hurtado Álvarez, conocida como “Ale”, de tan solo 18 años, busca ser la nueva gran artista latina. La colombiana fue la telonera de los conciertos de Marco Antonio Solís y Jessi Uribe en Costa Rica.

Catalogada como la nueva promesa musical, Ale comenzó su trayectoria musical desde muy pequeña, bajo la influencia de su familia y su papá quien era cantante de Salsa, se desempeñó tanto en canto como bailarina, actriz y pianista, desde los 3 años hasta la actualidad.

A los 11 años tomó la decisión de crear su carrera como cantante, la cual tuvo todo el apoyo de sus padres desde el primer momento, su madre Martha Álvarez quien es su manager.

“Yo les dije, en verdad si me apoyan cool, y sino igual lo voy a hacer, gracias a Dios tengo unos padres que me apoyan muchísimo”, comentó la joven a AM Prensa.

Su primer concierto fue a los 14 años, cuando era modelo de una marca y decidió proponer que la dejaran abrir el concierto de Lunay, prometiéndoles el mejor show, así fue cómo abrió por primera vez un concierto con al menos 5 mil personas.

Como amante del arte, tiene en mente en un futuro seguir con su formación en la actuación, mencionando que desearía estar en alguna película, ya que tiene los conocimientos al haber estado en diferentes musicales.

Por otro lado, Ale comentó que se rodeó siempre de las grandes divas, como Christina Aguilera, Mariah Carey, Jennifer López, por lo cual su música tiene gran influencia del pop.

“Siendo colombiana tengo ese aspecto latino, pero también he tenido la influencia gringa, siempre he querido generar un estilo propio donde no olvidara el género latino, así que comencé esta búsqueda durante años, para conceptualizar mi música que ahorita es el género Dance Pop, con fusiones de Dembow Latino”, comentó.

Ale la voz de una estrella:

Es un álbum que será lanzado por sencillos, donde se contará una historia de amor, en la cual Ale será la estrella que brilla de cada universo y siendo cada universo una canción, las cuales van a relatar historias de amor.

“Lo que gente va a ver al final de todo es que ese universo es mi mente y todo lo que pasa por la mente de una mujer cuando está en una relación, donde ella está muy vacía y quiere llenar ese vacío con una energía masculina”, mencionó acerca del álbum.

Su primer sencillo salió en marzo llamado “Atracción”, el cual aprovechó para estrenar ya que estaba nominada a los premios colombianos “Icono” como “Mejor artista en crecimiento”, el cual le abrió las puertas a nuevas oportunidades y a trabajar con productores.

Ale se despide de Costa Rica agradecida con el público y la manera tan buena con la que la recibieron en los conciertos que abrió en el país.