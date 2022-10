Redacción- La talentosa futbolista tica, Raquel «Rocky» Rodríguez, deja al país en alto tras salir campeona de la NWSL de los Estados Unidos con el Portland Thorns.

Rodríguez fue estelar en la final de la National Women Soccer League (NWSL) del Portland Thorns ante Kansas City en el Estadio Audi Field.

La nacional se vio muy participativa y al minuto 4, un tanto obra de Sofía Smith le regaló una gran alegría al Portland Thorns que con el «Pura Vida» de Rodríguez se adelantó 1-0.

Esa anotación motivó al equipo de la tica, que dominó a placer al Kansas, que incurrió en autogol Addisyn Merrick al minuto 56 y así poner el 2-0 para la escuadra de la costarricense de 29 años.

Tras una gran labor, Rodríguez salió de cambio al minuto 63 y así poner fin a su participación en el rectángulo de juego.

En el tramo final, Kansas buscó maquillar el resultado pero no pudo hacer nada y el Portland Thorns ganó con cifras de 2-0 y así consagrarse reinas de la NWSL.

Rodríguez se convirtió en la primera costarricense en salir campeona de la liga estadounidense, que goza de un gran nivel deportivo de principio a fin.

