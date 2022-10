Redacción – Con 37 años, Cristiano Ronaldo queda en el puesto 20 en lucha por el balón de oro, lo cuál saca a relucir que los días de gloria del astro portugués ya son cosa del pasado, debido que las votaciones no le sonrieron este año.

La revista France Football que es la encargada de entregar el balón de oro año a año, reveló que el «Bicho» quedó en la posición 20 tras el cierre de los sufragios.

En la edición número 66 de la historia de estos premio, el lusitano quedó al margen de estar al menos entre los 10 mejores, debido a su bajo nivel en el Manchester United de Inglaterra, donde goza de poca regularidad sumando solo dos goles en 12 juegos.

Ranked at the 20th place for the 2022 Ballon d’Or! @Cristiano@ManUtd#ballondor pic.twitter.com/omidUm8DQO

