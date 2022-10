Vargas no se olvida de Celso Borges

Redacción – El entrenador argentino del Real España, Héctor Vargas, crítica con todo a La Liga tras su eliminación en semifinales del certamen tico y afirma que los erizos perdieron 2-0 la serie, porque el Deportivo Saprissa no les quiso hacer más goles.

Vargas todavía no se olvida de Alajuelense, que ridiculizó con global de 5-2 al Real España de Honduras en las semifinales de la Liga Concacaf.

Es por ello, que el sudamericano recordó las risas de Celo Borges, que se burló del timonel del equipo hondureño por decir que habían quedado fuera ante el León por un gol en offside en el primer round de la serie del campeonato regional.

Héctor Vargas afirma que Borges se burló del Real España y días después, el volante manudo vivió lo mismo luego de que no le pitaran dos penales al León en la serie ante Saprissa, por eso el argentino le tiró con todo a La Liga.

«Sinceramente deja mucho que desear tanto en Honduras como lo que nos pasó en Concacaf donde Celso Borges se burló de nosotros y después le pasó lo mismo en la semifinal ante Saprissa en el torneo local donde no le cobraron dos penales y salió diciendo que una jugada de esas cambia el resultado del partido y cuando yo le dije se reía. Perdieron por 2-0 y no fue por más porque Saprissa no quiso hacer más goles, ganándoles contundentemente», afirmó Héctor Vargas, DT del Real España.