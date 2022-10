López dio detalles de su relación con el argentino del Saprissa

Redacción – El talentoso volante hondureño del León, Alex López, revela que tiene muy buena relación con el argentino Mariano Torres del Saprissa, aunque parezca mentira debido a la gran rivalidad que hay entre morados y manudos.

López dio a conocer detalles de su amistad con el gran referente del Monstruo, que hace unos días dijo que el catracho era un excelente jugador y que lo respetaba mucho por su calidad, por eso el rojinegro le devolvió los elogios al sudamericano.

Según contó el mediocampista erizo, su lazo de amistad con Torres se dio luego de que el Olimpia de Honduras le pidiera información del argentino, con el fin de intentar ficharlo. Incluso, Alex dice que no lo recomendó solo sirvió de unión entre club y jugador.

Alex López habló en zona mixta en el Morera Soto y señala que tampoco es que salga a comer con Mariano, solamente que desde que los albos le preguntaron por el volante, que decidió continuar en Saprissa pese a interés del famoso Olimpia.

«Tengo muy buena relación con Mariano Torres, pareciera mentira pero si tengo una muy buena relación con él. Olimpia de Honduras necesitaba un jugador con sus características y yo fui el acceso para que se dieran las platicas, siempre nos hemos llevado de la mejor manera. Yo no lo recomendé, solo me preguntaron por él y obviamente ahí fue cuando inició toda la relación con él, no es que tampoco salimos a comer ni nada por el estilo, pero si tenemos una gran relación y al final, es lo que deja el fútbol, esperamos seguir siendo rivales por mucho tiempo», afirmó Alex López a Tigo Sports.

En este Apertura 2022, López vive un gran momento siendo el motor del juego de Alajuelense, que ha visto como el hondureño ha recobrado su confianza.