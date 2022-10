Entre lágrimas todos los asistentes celebraron

Redacción– Un emotivo video se viralizó en redes sociales, donde los protagonistas de la película “Regreso al Futuro”, que marcó la infancia de muchas personas, se reunieron en la Comic Con, Estados Unidos 2022.

Michael J. Fox y Christopher Lloyd, quienes marcaron una etapa en la vida de muchas personas, marcaron uno de los momentos más emotivos en este evento, en el cual se reunieron para contar anécdotas y experiencias de las grabaciones, tanto como hablar de la enfermedad Párkinson que padece Michael J. Fox.

The best. Michael J. Fox and Christopher Lloyd were reunited today in New York City at Comic Con…

pic.twitter.com/lD8BGkswBW — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) October 9, 2022

«El parkinson es un regalo que nunca deja de pedirte más, pero no deja de ser un regalo y no lo cambiaría por nada. Me ha descubierto que gente como Chris siempre estarán ahí para mí, como muchos de los aquí presentes que también habéis estado a mi lado. No se trata de lo que tengo, sino de lo que me ha permitido hacer: alzar la voz para ayudar a la gente», comentó el intérprete.

Además, Michael, a sus 61 años, asegura que lo mejor de Regreso al Futuro fue trabajar con Chris, y recuerda que la experiencia resultó muy divertida.

Para despedirse del evento, Doc y Marty McFly se despedieron con su frase de cine favorita: «¡No puedes luchar aquí, esta es la sala de guerra!».