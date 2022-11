Gonín denunció públicamente el trato que recibió por parte de la Teletón este domingo



Redacción– Tras la reciente polémica en la que Gonín denunció públicamente a la Teletón por el trato, que según él, recibió durante su presentación, su colega Angie Valverde respondió.

“Las presentaciones benéficas son eso. ¡Benéficas! (A menos que su objetivo sea figurar y no ayudar) si usted es muy diva (o) y quiere camerino, comida y guardaespaldas, PAGUÉLO.”, agregó.

La cantante también mencionó otro tipo de características de la que el tico se estaba quejando, mencionando que a los artistas nacionales no les cuesta tanto como a los internacionales.

“Por eso no se apoya al artista nacional, porque pegan una pieza y ya se creen Luis Miguel, dignos reyes de Francia, merecedores de todo. A mí me ha costado mucho mi carrera de artista, nunca he tenido un ‘padrino’ ni argollas y menos un hermano famoso del cual agarrarme para hacer feats (colaboraciones) y colocarme”, agregó.

El Club Activo 20-30 Internacional de San José, organizador del evento, respondió por medio de un comunicado, pidiendo disculpas a los artistas.

Ante el polémico comentario que emitió la cantante, esta tarde mencionó en su perfil de Instagram, que había sido atacada por seguidores, hasta incluso agredida verbalmente con palabras pasadas de tono.