Hernández es el embajador del puerto en el Mundial de Catar

Redacción – El orgullo de toda Puntarenas, Anthony Hernández, afirma que fue al Mundial de Catar 2022 a competir y no ser un simple espectador en la Selección Nacional, por lo que buscará ver minutos en la justa universal.

Hernández está con la motivación al tope tras ganarse un espacio en la lista de Luis Fernando Suárez, que confía plenamente en las condiciones del atacante de 20 años oriundo de Chacarita, Puntarenas, lugar donde están orgullosos del seleccionado.

Para Pikachu -apodo del jugador ficha del PFC- su mentalidad es ganarse la titularidad y por eso aprovechará el último ensayo ante Irak del próximo jueves 17 de noviembre para terminar de cautivar a Suárez y así poder ver acción en la Copa del Mundo.

Anthony Hernández señala que aprovechara el tiempo que le den en cancha en el Mundial de Catar, el cuál considera como un tremendo sueño por ser la justa más importante a nivel de selecciones en el mundo.

«Me he propuesto ganarme la titularidad, la verdad yo vine al Mundial a competir y no ser un simple espectador, así me den 30 segundos o un minuto, lo voy agarrar de la mejor manera y aprovecharlo, la verdad que esto es un sueño desde niño, cualquier futbolista desea esto y el que me diga que no lo desea, es un mentiroso la verdad, esto es un sueño de todo futbolista, una Copa del Mundo es un tremendo sueño», afirmó Anthony Hernández.

Pese a su juventud, Hernández tiene los pies bien puestos en la tierra, por lo que se ha enfocado en integrarse bien al grupo para así estar a tono para su primer mundial.

La Selección Nacional se completará totalmente este próximo 15 de noviembre, cuando se integre Keylor Navas. Este lunes se unió al campamento en Kuwait el respetado defensor nacional, Francisco Calvo, que llegó procedente de Turquía.