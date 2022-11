Bolaños ya tiene ocho títulos nacionales con los morados

Redacción – El respetado ídolo del Monstruo, Christian Bolaños, considera que ha sido un jugador muy bendecido a lo largo de su carrera deportiva y por eso nunca se ha cansado de ganar títulos con la camiseta del equipo de sus amores.

A sus 38 años, pero con la ilusión de jugar al menos dos años más con el Monstruo, el volante espera seguir agrandando su exitoso currículo deportivo, el cuál está plagado de grandes gestas con la camiseta morada sumando ya ocho títulos nacionales.

Bolaños tuvo poca regularidad en el Apertura 2022, donde sumó 123 minutos en cuatro juegos por causa de una lesión que lo atormentó durante el semestre y aunque fue suplente en la Gran Final de Vuelta, no pudo entrar a ver acción.

Pese a ello, Christian cumplió un rol clave en el camerino morado, ya que es una voz autorizada dentro de la nómina del Monstruo, por lo que se convirtió en un consejero de lujo para los comandados por Jeaustin Campos, que lo admiran de gran forma.

Christian Bolaños considera como bonito cumplir las metas trazadas con Saprissa, por eso se cataloga como bendecido por todo lo que le ha tocado vivir con los morados.

«He sido un jugador muy bendecido y nunca me he cansado de ganar títulos, estar ahí con mis compañeros año tras año, creo que el cariño que he recibido de la afición morada ha sido increíble y eso es lo que me ha mantenido, me ha mantenido esa hambre de seguir compitiendo, de seguir buscando esas metas que nos trazamos a principio de año y es bonito cumplirlas bien con el equipo de mis amores», afirmó Christian Bolaños.