Viajará de Costa Rica a EEUU para estar trabajando

Redacción– Después de su participación en Dancing with the Stars, Bryan Ganoza se ganó el corazón de los ticos al ver lo pulseador que es, sin embargo lo que gana aquí no le da para mantener bien a su familia.

Lo que lo llevó a tomar la decisión de volver a Estados Unidos a trabajar como stripper donde gana mucho mejor que como artista.

“Honestamente, no logro vivir en Costa Rica con lo genero allá, por más que he querido, que he trabajado y que me las he ingeniado para lograr vivir en Costa Rica manteniéndome allá, no lo he logrado. Entonces, tuve que abrir mis ojos y entender que tengo que compartir mi tiempo con Estados Unidos para poder llevar el nivel de vida que llevo”, comentó Ganoza a De Boca en Boca.

Aparentemente, El Cabro más Macabro gana entre “los $1.000, $2.000 o $3.000”, lo que vendría siendo ₡800 mil y ₡2 millones, así lo confirmó “De Boca en Boca”.

El tico se presenta solo por 20 minutos con su música donde brinda un espectáculo, “Kings of Hustler” en un club nocturno en Las Vegas.