Quiere demostrarle a sus críticos que aún tiene fútbol para aportarle al equipo patrio dentro de la cancha.

Redacción – Bryan Ruiz tiene claro que buscará demostrar en el Mundial de Catar 2022 el peso que él aún tiene dentro de La Sele y el aporte que todavía le puede dar al grupo dentro del terreno de juego.

Objetivo que se plantea el histórico capitán de la Tricolor que se retirará oficialmente del fútbol en la justa mundialista que arrancará dentro de 11 días.

Escenario donde le pondrá final a una extensa y brillante carrera deportiva, en la que se consolidó como uno de los futbolistas más destacados del conjunto patrio.

Además de ser el líder de una generación que será recordada por las grandes alegrías que le brindó al país, especialmente en la Copa del Mundo Brasil 2014.

Por lo que Ruiz se propone cerrar su trayectoria dentro de La Sele con broche de oro y luciendo toda su calidad en las canchas de los estadios catarís.

Inclusive, «El Capi» quiere demostrar que él aún puede aportarle a La Sele dentro del terreno de juego, y no solo como un líder en el camerino.

«Yo sé que hay gente que no está de acuerdo con mi convocatoria pero les aseguro que mi aporte no solamente va a ser fuera de la cancha con el grupo, si no también dentro de la cancha y que al final de cierta manera voy a demostrar que soy importante para esta selección», apuntó Ruiz.