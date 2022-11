«Caya» salió a defender a Johan Venegas de las críticas recibidas

Redacción- El exjugador manudo, Armando «Caya» Alonso salió a defender a su excompañero y amigo Johan Venegas tras la ola de críticas recibidas tanto en la Sele como en su club Alajuelense.

Alonso resaltó que a pesar de que le ha costado en el último tiempo, todos los jugadores pasan buenos o malos momentos, pero a nivel táctico y futbolístico Johan aporta mucho a cualquier club.

Seguidamente, añadió que a Venegas lo quiere cualquier equipo, ya que con su calidad e inteligencia dentro del terreno de juego, ayuda a crear y asistir a sus compañeros.

«Talvez le ha costado en los últimos momento, todos los jugadores pasan buenos y malos momentos pero a nivel de sistema del equipo, Johan aporta mucho y lo quiere cualquier equipo. Talvez no hace goles, no anda fino en el último pase o la última jugada pero es una falta de respeto hacía un jugador con una gran trayectoria, ya que no es su primer llamado con la selección y no es el primer mundial que asista; ha jugado en los dos equipos más grandes de Costa Rica y ha salido campeón», afirmó «Caya» Alonso a Tigo Sports.

"Es una falta de respeto a un jugador con una trayectoria grande", el ´Caya´ Alonso sobre la silbatina a Johan Venegas pic.twitter.com/OVQIhApGXM — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) November 10, 2022

Además, recalcó que no es el primer llamado de Johan a la selección y no es el primer Mundial mayor que juega, así que Venegas es capaz de levantarse del mal momento que vive.

Armando Alonso y Johan Venegas tienen una estrecha relación, ya que ambos coincidieron en Alajuelense, además de comparten la misma fe y eso los unió desde hace algunos años.