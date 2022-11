Redacción- Con Amelia Valverde, la Sele femenina cayó goleada 4-0 ante Países Bajos que de principio a fin se dieron el gusto de jugar a placer y demostrar todas las carencias que presentan las jugadoras ticas.

Tras un absoluto dominio por parte de la Naranja Mecánica, llegó el primer tanto de Danielle Van de Donk, tras una gran combinación y así vencer a la arquera tica Daniela Solera en 13 minutos del primer tiempo.

Llegó el segundo gol del juego, apareció la jugadora Janssen que se adelantó a la defensora patria y sacó un remate de seguido que dejó sin opciones a Daniela Solera en 42 minutos del primer tiempo.

Cayó la tercera anotación de Países Bajos, apareció Fenna Kalma para poner el 3-0 en 44 minutos del complemento y encaminar el partido a una goleada.

44. EN DAAR IS DE 3-0! ⚽️ FENNA KALMA IT IS!#NEDCRC pic.twitter.com/cYVX83CpLq

— OranjeLeeuwinnen (@oranjevrouwen) November 11, 2022