Redacción – A pocos días de hacer su debut en el Mundial de Catar 2022, el ídolo portugués Cristiano Ronaldo se quedó sin equipo tras quedar fuera del Manchester United.

Noticia que ha trascendido este martes por redes sociales y que ya fue oficializada por el club inglés en lo que señalan se trata de un mutuo acuerdo entre las partes.

Esta decisión ocurre luego de varios roces entre la escuadra británica y el propio futbolista luso, quien durante los últimos meses no escondió su descontento con los directivos y cuerpo técnico.

Tensa relación que se volvió insostenible y hoy quedó oficialmente fuera del equipo que comanda el técnico neerlandés, Erik ten Hag.

Dicha medida genera que CR7 dispute la Copa del Mundo por primera vez en su carrera sin tener vínculo con un club.

Panorama que representa una presión más encima de histórico goleador de Portugal, quien buscará mostrarse para captar la atención de grandes clubes en el fútbol europeo.

Debido a que hasta el momento nunca se ha referido a una intensión de retirarse del fútbol profesional, pese a ya tener 37 años de edad y mostrar un declive en su carrera durante las últimas temporadas.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022