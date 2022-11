Roca cree que se podría repetir la historia de Rusia 2018

Redacción – El periodista hondureño de Diario Diez, Gustavo Roca, ve un panorama bastante sombrío para La Sele y es por eso, que señala que Costa Rica no pasar de la fase de grupos en el Mundial de Catar 2022.

Por segunda Copa del Mundo, Roca analizó con AMPrensa.com el panorama de la Tricolor, a la cuál hace cuatro años atrás en Rusia 2018 también la vaticino una prematura eliminación en fase de grupos y ahora en 2022 cree que el país va por la misma ruta.

Desde la óptica de este comunicador catracho, él se acostumbró a ver selecciones ticas combativas en el pasado, pero la actual comandada por Luis Fernando Suárez tiene jugadores en el ocaso de su carrera como un Bryan Ruiz casi retirado.

Así como otros jugadores que no le llenan al ojo al periodista hondureño, que dejan claro que de corazón le desea lo mejor al cuadro patrio en suelo catarí, pero enfrentar a Alemania, España y Japón hace que vea a La Sele como una víctima.

Gustavo Roca habló con AMPrensa.com y considera que los ticos no avanzarán en el Grupo E de la Copa del Mundo de Catar 2022, la cuál tiene ilusionados a los fanáticos.

«Yo estuve acostumbrado de ver selecciones costarricenses más combativas y más plagadas de estrellas, más allá que esta selección tenga a un casi retirado Bryan Ruiz, que hay que respetarle toda su carrera, jugadores interesantes como Celso Borges, pero hay jugadores que están en su ocaso como Kendall Waston.

De corazón me gustaría que pasen de ronda, pero el grupo que les tocó es otro de la muerte, aquí no me vengan a decir que se acuerden de Brasil 2014, pero cada justa mundialista es diferente y yo veo bastante sombrío el desarrollo de este Mundial para Costa Rica, si lo veo complicado, no me extrañaría que fuera lo mismo Rusia 2018, ojalá que no y nuevamente Costa Rica ponga el nombre de Centroamérica en alto. Pero creo que Costa Rica no va pasar de ronda en el Mundial», afirmó Gustavo Roca a AMPrensa.com.