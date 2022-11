Redacción- El comandante de Nicaragua Daniel Ortega, aprovechó su discurso en el Congreso de la Juventud Sandinista (JS) dedicado al comandante Carlos Fonseca Amador, para denunciar que Costa Rica es un país que sirve como base terrorista, que lo que busca es desestabilizar su gobierno.

También manifestó que, desde San José, se financian a grupos subversivos en el Norte con el objetivo de “derrocarlo del poder”.

Y que para ese financiamiento los ticos son auspiciados por los gobiernos europeos y de los “Yankees” haciendo alusión a Estados Unidos.

“Es la primera vez en la historia que, en el día de elecciones de Nicaragua no hay agresiones, pedradas, garrotazos, balazos, heridos, no corrió una gota de sangre. Se hicieron planes auspiciados por los yankees, gobiernos europeos. (…) A pesar de los millones que les han invertido y les han dado desde Costa Rica…Costa Rica es una base de terroristas y que tiene ahí. No lograron provocar hechos de violencia”, dijo el comandante en medio de un centenar de presentes que le aplaudían.

Para Ortega, su pueblo está convencido que vale más el progreso y bienestar del país mediante un voto que una gota de sangre.