Costos de los programas de sustitución renal de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) aumentaron exponencial en la última década.

Redacción-En Costa Rica, aproximadamente 500 mil personas (14.8%) mayores de 19 años son diagnosticadas con diabetes mellitus (DM) , una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por mantener niveles elevados de glucosa en sangre y que de ser mal controlada inducirá a complicaciones que pueden provocar la muerte.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (INEC) del 2019 al 2020 el incremento de la mortalidad relacionada a la enfermedad fue de un 32.6%, pasando de 1709 fallecimientos anuales a 2267.

Se conoce que 1 de cada 3 pacientes con diabetes desarrollará Enfermedad Renal Crónica (ERC) en Costa Rica, un factor que aumenta la necesidad de un trasplante, pues, con el tiempo y al tener periodos constantes de altos niveles de azúcar en la sangre, los vasos sanguíneos del riñón se estrechan y se obstruyen ocasionando un deterioro en el órgano.

Debido a esto, los costos de los programas de sustitución renal de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), ha reportado un crecimiento exponencial en la última década, al tiempo que han convertido a la enfermedad en la tercera causa de mortalidad prematura en el país, con un incremento del 65.9% en la década del 2009 al 2019.

Investigaciones de la Organización Panamericana de la Salud, han identificado algunas causas principales del aumento de casos de diabetes, como la obesidad y el sobrepeso, la inactividad física, y la ingesta de alimentos ricos en grasas saturadas, azúcar y sal.

Además, se pueden encontrar otros detonantes, como los antecedentes familiares, edad, síndrome del ovario poliquístico, presión arterial alta, niveles anormales de colesterol y triglicéridos o incluso, la raza.

La diabetes se puede tratar y sus consecuencias se pueden evitar o retrasar con dieta, actividad física, medicación, detección temprana y tratamiento acordes a evitar futuras complicaciones.

También, es importante que los pacientes tomen acciones y puedan prevenir la enfermedad renal derivada de la diabetes, para así reducir el riesgo de eventos adversos, como controlar el nivel de azúcar en la sangre, mantener la presión sanguínea controlada, realizarse pruebas para detectar la ERC al menos una vez por año, tomar los medicamentos para controlar el nivel de glucosa en la sangre, el colesterol y la presión sanguínea, una dieta balanceada, actividad física y evitar el consumo de tabaco y alcohol.

Síntomas de diabetes mellitus

 Aumento de la sed y de las

ganas de orina.

 Aumento del apetito.

 Fatiga.

 Visión borrosa.

 Entumecimiento u hormigueo

en las manos o los pies.

 Úlceras que no cicatrizan.

 Pérdida de peso sin razón

aparente.

Fuente: National Institute of Diabetes and

Digestive and Kidney Diseases

“Buscamos educar sobre la importancia de la prevención y de cómo identificar los factores de riesgo para que el paciente cuente con un diagnóstico oportuno, permitiendo que como sistema de salud ofrezcamos soluciones terapéuticas innovadoras que brinden un beneficio real al paciente. Debemos crear conciencia de que se puede vivir una diabetes controlada, trabajando de la mano entre especialidades médicas, pero sobre todo brindando al paciente un acceso real a mejores tratamientos que logren cambiar sus vidas”, comentó el Dr. Javier Calvo, médico endocrinólogo.