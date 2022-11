Hernández es el orgullo de todo Puntarenas

Redacción – Anthony Hernández es una de las grandes sorpresas en la convocatoria de la Tricolor en Catar 2022, detrás de este futbolista ficha del PFC hay un joven lleno de humildad que reconoce que no le gustan los lujos y prefiere que alguien no pase hambre.

Hijo de un pescador y de una ama de casa, Hernández creció en las calles del Barrio 20 de noviembre en Chacarita, Puntarenas, donde experimentó vivencias que lo ayudaron a fortalecerse para estar viviendo un momento de ensuelo con La Sele.

A sus 20 años, este futbolista mayor de tres hermanos se propuso desde niño sacar a su familia de la pobreza, debido que aunque su padre siempre dejaba todo en el mar en busca de llevar el sustento, ver a su papá pasarla mal marcó al jugador ficha del PFC.

Esos ratos difíciles le dieron fuerza a Pikachu -apodo del jugador- que nunca ha dejado de darlo todo en el fútbol, con el objetivo de darle alegrías a sus papás y su abuela, que lo «alcahueteaba» un poco más y le daba más libertad para ayudar a los suyos.

Conforme ha ido pasando el tiempo, Hernández ha encontrado mayor estabilidad para él y sus seres queridos, que son testigos del gran corazón del mundialista en Catar, que reconoce que no es publicar las cosas que dona a personas necesitadas.

Sin dudas, Anthony Hernández es un ejemplo de superación y por eso en una entrevista al programa «Los Legionarios» de TD Más señala que no le gustan los lujos, ya prefiere que alguien no aguante hambre antes de tener cosas que no ocupe del todo.

«Hay unos que dejan hasta comida en sus platos, yo no. Mejor me sirvo lo que me voy a comer y me lo como todo porque hay otros niños que no tienen nada que comer, me gusta ayudar a las personas, yo no quiero lujos, no me gustan los lujos, prefiero que alguien no pase hambre, antes de andar en un Audi o un carrazo del año, comprándome cosas innecesarias que vaya a gastar en mí, prefiero donarlas. La vida cuesta mucho y hay algunas personas que luchan por tener un pedazo de pan, y no lo tienen entonces eso me parte el corazón, estando con Dios uno aprende que hay que dar de corazón o para que la cámara lo veo, no yo eso no lo publico, yo ayudo en silencio y solo el de arriba me vea», afirmó Anthony Hernández al programa Los Legionarios de TD Más.