Salas jugará su primera Copa del Mundo de la FIFA

Redacción – Luego de colarse en la lista de 26 jugadores que representarán al país en Catar 2022, Youstin Salas está con la ilusión al tope y por eso tiene la fe de hacer un gran Mundial de la FIFA tras ganar la copa 37 con el Deportivo Saprissa.

Salas fue de las gratas sorpresas en la lista de 26 jugadores de la Selección Nacional, gracias a su sensacional nivel deportivo con el Monstruo, donde jugó como lateral derecho pero también puede jugar sin problemas como volante de contención.

A sus 26 años, Youstin que se caracteriza por su gran humildad señala que nunca perdió la fe y tampoco bajó las brazos, pese que no estuvo en la última gira por Asia, aún así siguió dándolo todo en el Saprissa para poder colarse en la convocatoria final.

Youstin Salas conversó con amprensa.com y dejó saber su enorme felicidad por estar en el Mundial de Catar, el cuál será su primera justa universal con La Sele.

«Creo que nunca perdí la fe y nunca bajé los brazos, siempre estuve atento, de igual manera si no me tocaba, igual iba apoyar a los compañeros que iban pero el de arriba me bendice y creo que cerré una gran etapa, gane la 37 con Saprissa y ahora tengo la fe de hacer un gran Mundial, jugar y demostrar que estoy para grandes cosas», afirmó Youstin Salas a AMPrensa.com.