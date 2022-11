Aguilera disputará su primer justa universal

Redacción – El talentoso volante patrio, Brandon Aguilera, deja claro que el sueño y la mentalidad de todos los seleccionados es quedar campeones del mundo, a pesar de un gran sector de la afición tica cree que no se avanzará más allá de la primera fase.

Los comandados por Suárez tiene la ilusión de realizar una gran justa universal y los debutantes en una Copa del Mundo -incluyendo Aguilera- tienen la ilusión de darlo todo y dejar a Costa Rica en lo más alto.

Es por ello, que a sus 19 años disputar su primer Mundial es un plus para Brandon, que asegura que se quitó un peso de encima al estar en la lista de 26 jugadores, pero eso también lo llena de ansiadas y responsabilidades con el país.

Lea también: Nuevo fichaje del subcampeón nacional llega proveniente de Pérez Zeledón

Brandon Aguilera habló con AMprensa.com y afirma que en la Tricolor se toma nota de todos los detalles para buscar lo impensado, ser campeones del mundo en Catar 2022.

«Primero que todo en la parte del fútbol, que todo es de detalles y más en estos partidos que es lo que más se habla, con los compañeros tratar de disfrutar de estas experiencias que es todo lo que los compañeros dicen, que podamos vivir, quedar campeones del mundo es un sueño para todos y es lo que tenemos en la cabeza. Siento que me quité un peso menos estar en la lista, pero es una responsabilidad más, me quitó las ansias pero me suma más responsabilidades y más ansias«, afirmó Brandon Aguilera.