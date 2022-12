Piden regresar el arancel al 35% y aplicar las herramientas como el desabasto, evitaría alza en el precio.

Importadores no han hecho rebajas pese a la disminución de un 31% de arancel y la caída de ¢57 en el tipo de cambio.

Redacción-Como falsas y malintencionadas califican los productores de arroz las declaraciones del ministro de Agricultura Víctor Carvajal en el sentido de que la restauración del arancel y la fijación elevaría el precio al consumidor en un 20%.

“Los consumidores pueden ver en los productores a sus aliados, pues estamos luchando contra medidas gubernamentales que ponen en riesgo la producción nacional de un grano indispensable en las mesas, y también hemos denunciado que no se cumplió con la promesa de una baja en el precio para el consumidor. Con la “Ruta del Arroz”, no ha variado el precio, aunque así lo quiere hacer creer el gobierno, pero los costarricenses ya no comen cuento”, aseguró Wendy Vargas, presidenta de la Asamblea de productores de arroz.

En agosto de 2022 el INEC reportó una variación mensual del precio del arroz de -0.04%, para setiembre de -0.95%, para octubre de 0.07% y para noviembre de -0.003%. A todas luces, el ente técnico y oficial que a nivel nacional tiene la potestad de emitir ese tipo de información no ha reportado variaciones en el precio del arroz.

Ante esa realidad, los productores consideran que el MEIC está realizando visitas a negocios y de esa forma forzar la idea desesperada de la rebaja de precios en el arroz, sin embargo, tampoco han encontrado diferencia significativa entre negocios y más bien, lo que le recomiendan al consumidor es algo tan ilógico como desplazarse a sitios distantes para que se ahorren unos cuantos colones.

Los agricultores dicen que el ministro no ha explicado el destino de los US$ 2,600,000 de Derechos Arancelarios de Importación que no fueron pagados por los importadores por las 12 mil toneladas métricas de arroz pilado, importado y descargado en Moín en agosto de este año, y que estuvieron en almacenes fiscales esperando la publicación del decreto No. 43642 MAG-MEIC-COMEX, que redujo el arancel del 35% al 4% para beneficio de esos importadores y que nunca lo reflejaron en una rebaja real del precio al consumidor.

“Los productores nacionales están viendo desaparecer rápidamente su actividad agrícola, debido a las infundadas y distorsionadas apreciaciones que el presidente de la república tuvo inicialmente contra la agroindustria arrocera nacional, y que al final terminaron en la arremetida directa y fulminante sobre los agricultores, a quienes, el mandatario mandó a “dormir tranquilos”, dijo Luis Corea, productor de Guanacaste.

Según los productores, solo existe una solución viable para salvar la producción arrocera nacional y consiste en la rectificación de los aranceles del arroz importado que permita a la rama de producción nacional competir contra las importaciones masivas de grano y al mismo tiempo, que permita la restitución del requisito de desempeño que motive la compra y el pago justo de la cosecha nacional.