Mathías se robó los aplausos en el AD10S de su papá

Redacción – Tras su despedida de las canchas, Bryan Ruiz pide a la prensa deportiva no hacer creer a su hijo mayor que es el próximo Diego Armando Maradona o Lionel Messi de Costa Rica por solo anotarle al FC Twente.

El Capi deja claro que su hijo -Mathías- se encuentra en una etapa de aprender y de terminarse de formar como jugador en la academia de Fútbol Consultants, por eso pide a la los periodistas y afición no comerle la cabeza a su retoño de solo 15 años.

Pese a su corta edad, Mathías se robó los reflectores en el «AD10S» de su papá, gracias a una fantástica definición anotándole el 2-2 al Twente de Países Bajos. Ese tanto le valió una enorme ovación del liguismo al joven nacido en el año 2007.

Para Ruiz lo más importante es que su hijo entienda que tiene que hacer las cosas bien todos los días y no solo en un partido como lo hizo ante el cuadro neerlandés, donde se vio al juvenil aprovechar a la perfección la oportunidad en la despedida.

Bryan Ruiz habló con la prensa deportiva y pidió que no le coman la cabeza a su hijo, ya que leerá redes sociales donde verá como exaltan, pero lo más importante es que debe seguir a paso lento sin creer el nuevo Maradona o Messi del país.

«Lo más importante es que donde está termine de aprender y está en una etapa muy importante, muy buenos 30 minutos que hizo no le coman la cabeza y ojalá los periodistas no le quieran comer la cabeza, porque es imposible que un joven después de tener esto con 15 años no lea redes sociales y crea que es el próximo Maradona o Messi, de los mejores del mundo, porque hay que entender que hizo bien las cosas y tiene que rendir bien todos los días y no está preparado en estos momentos, tiene que seguir a paso lento y ojalá me ayuden que no le coman la cabeza que va ser el nuevo Maradona de Costa Rica o el nuevo Messi «, afirmó Bryan Ruiz tras su despedida de las canchas.