Mandatario del cercano país centroamericano estuvo en el país durante el fin de semana por motivos personales.

Redacción – Rodrigo Chaves deja en claro que no tuvo contacto alguno con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la rápida visita que hizo al país durante el fin de semana.

Noticia que trascendió desde el sábado por la tarde, momento en el que arribó en un vuelo privado y que causó gran sorpresa debido la llegada del mandatario salvadoreño no había sido comunicada por las autoridades nacionales.

Postura que defendieron señalando que no se trataba de una visita oficial como presidente del cercano país centroamericano.

Más bien apuntaron que su arribo a territorio nacional se daba por motivos totalmente personales y que no estaba programado ningún encuentro entre Chaves y Bukele.

Versión que reiteró el mandatario tico este miércoles cuando fue consultado sobre el tema tras la sesión del Consejo de Gobierno que tradicionalmente se realiza a mitad de semana.

«No, no conversé con el presidente de El Salvador Nayib Bukele durante su visita, obviamente se me informó, no lo quise molestar porque era una visita a la familia, para actividades familiares, anduvo paseando en Cinchona, entonces no hablamos ni por teléfono, ni nos vimos».

«Yo he hablado con don Nayib un par de veces por teléfono, incluyendo el día que me eligieron presidente de la República en abril de este año», declaró Chaves.