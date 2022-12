Redacción- La selección de Bélgica sumo un nuevo fracaso, tras empatar ante Croacia y así quedar afuera de la Copa del Mundo, al sumar solamente cuatro puntos y quedar terceros del grupo F.

El referí central anuló el penal para Croacia por un fuera de juego de Ivan Perisic a los 20 minutos del primer tiempo.

❌ After a VAR check the penalty is overturned https://t.co/fwAYmaqkPE

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 1, 2022