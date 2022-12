Ugalde anotó un gol del FC Twente en el «AD10S» de Bryan Ruiz

Redacción – No hay dudas que Álvaro Saborío es una voz autorizada del fútbol tico, por eso le pide a Manfred Ugalde brillar en Europa y resolver sus problemas en la Selección Nacional para que pueda vestir nuevamente la camiseta del cuadro patrio.

Ugalde está marginado de la Tricolor, luego de que renunciara a la misma en septiembre del 2021, tras unas polémicas declaraciones de Luis Fernando Suárez, generando que el formado en Saprissa emitiera una carta despidiéndose de La Sele.

Saborío resaltó el buen nivel de Ugalde en la despedida de Bryan Ruiz, donde el delantero de 20 años se dio el lujo de anotarle a Miguel Ajú y así demostrar que está trabajando arduamente en el FC Twente, que está de pretemporada en el país.

Esa gran presentación de Manfred en el «AD10S» del Capi hizo que el «Chompipe» desee que destaque en el balompié del viejo continente. En charla con AMPrensa.com Saborío afirmó que en La Sele se ocupan jugadores con buen nivel como Ugalde.

«Manfred tiene buen nivel y anotó en la despedida de Bryan Ruiz, así son los goleadores, desearle éxito en la etapa en Europa, que se quedé muchos años allá, ojalá brille en Europa y resuelva sus problemas en la selección, porque se ocupan jugadores que estén en buen nivel. Lo que si debe volver o no, eso no me toca a mí decirlo», afirmó Saborío a AMPrensa.com.

Manfred se alista para jugar un nuevo partido ante Alajuelense, el cuál se realizará este próximo miércoles 21 de diciembre a las 5:00 de la tarde en La Catedral.