Su nuevo reto es con la UNAFUT

Redacción– Luego de 5 años trabajando para Repretel , el periodista, Maynor Solano tomó la decisión de renunciar, la semana pasada, para asumir un nuevo reto en su carrera profesional.

Este lunes, sorprendió a todos sus seguidores con la noticia de que será el nuevo Director de Comunicación de la UNAFUT.

«Hoy arrancamos un nuevo reto, el cual me motiva, me ilusiona y me compromete muchísimo. Comunicar es una pasión maravillosa y ahora desde esta posición, queremos que @unafutoficial sea un canal de Información y contenido agradable para todos.», Agregó Solano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maynor solano (@maynorsolano)

Solano aprovechó para anunciar que ahora, con él como director de comunicación, el área comercial estará abierta a nuevas marcas.

Y se mostró muy feliz de asumir este nuevo reto en su carrera profesional.