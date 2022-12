No es la primera vez que ticos son nominados a los premios

Redacción- La Locución Costarricense sigue poniendo en alto el nombre de Costa Rica a nivel internacional, después de que tres ticos recibieran una nominación para los los “Premios Oscar” de la Locución Internacional.

Una locutora y dos locutores costarricenses recibieron una nominación en los Voice Arts Awards de la Society of Voice Arts and Sciences -SOVAS™-, los premios más reconocidos a nivel internacional, considerados como los Premios Oscar de la Locución y el Doblaje.

Los Voice Arts Awards de SOVAS (Society Of Voice Arts and Sciences) son considerados como los premios homólogos al Oscar de la Academia en el campo de la Locución y Doblaje, entregados por la Society Of Voice Arts and Sciences de Estados Unidos a los mejores trabajos realizados por actores de voz.

Esta no es la primera vez que locutoras y locutores costarricenses son nominados en esta importante premiación.

En la edición del año pasado Mariela Baltodano también fue nominada. A su vez, Marcela Loría, fue nominada en las ediciones del 2019 y 2020.

Los nominados son:

Mariela Baltodano Fuentes en la categoría «Outstanding Narration Demo – Corporate – Best English VoiceOver» (Demo narrativo destacado – Estilo Corporativo – Mejor Locución en inglés ), producido por Alfonso Lugo y Mariela Baltodano.

Michael Rojas Zamora en la categoría Outstanding Comercial – TV or Streaming- Best Spanish VoiceOver (Narración destacada – TV o Streaming – Mejor Locutor en español) por su trabajo para el spot publicitario “Por el honor y la gloria” de New Balance – «Camisa Costa Rica Qatar 2022», producido por Jorge Corrales.

Ernesto Fiks en la categoría Outstanding Narration – TV or Film – Best Spanish VoiceOver (Narración destacada – TV o Filme – Mejor Locución en español) por su trabajo para el podcast de motivación personal La Frase que actualmente está en Spotify y otras plataformas de streaming.

Ellos viajarán en los próximos días a Estados Unidos para participar en la gala de la novena edición de los Voice Arts Awards, que se llevará a cabo el próximo domingo 18 de diciembre en los estudios de Warner Bros. en Burbank , California.