López señala que en La Liga buscarán llenarse de gloria otra vez

Redacción – El volante hondureño de La Liga, Alex López, afirma que en el Clausura 2023 en Alajuelense no puede fallarle a su afición, por lo que buscarán como de lugar la copa número 31 de la institución rojinegra.

López reconoce la urgencia de Alajuelense por ser campeones, ya que en los últimos 18 torneos cortos solo han ganado la 30 (diciembre del 2020) desde ahí solo fracasos y tristezas le han regalado a la fiel afición manuda.

Es por ello, que tanto el catracho como el resto de jugadores tienen entre ceja y ceja volver a ser campeones, por eso se han tomado la pretemporada con mucha seriedad y pese al poco tiempo de descanso, las ganas y hambre de gloria reinan en los liguistas.

La victoria del León de 3-2 ante el FC Twente en un fogueo internacional de lujo, donde Alex se destapó con un golazo de tiro libre demuestra deseo de ser protagonistas de parte de los liguistas, que saben que el 15 de enero iniciarán la ruta en busca de la gloria.

Alex López habló con Tigo Sports y mandó un sentido mensaje a todos los fanáticos manudos, con el fin de hacerles saber que a lo interno del club no les quieren fallar en el próximo semestre del 2023, el cuál buscarán hacer olvidar el pésimo 2022.

«Al final lo que necesita la afición son los campeonatos, los dos torneos anteriores en Concacaf y torneo local se hicieron grandes torneos, pero al final no importa eso si no se ganan los campeonatos. Eso es lo que más necesita la afición y no digamos nosotros, porque al final el jugador depende de poder seguir en el equipo de ganar campeonatos, sabemos que este que este campeonato que se viene no tenemos que fallar», afirmó Alex López a Tigo Sports.