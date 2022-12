Argentina ya tiene su boleto listo para la final mundialista

Redacción – El polémico periodista y comentarista español, Tomás Roncero, afirma que aunque no le apetece para nada la Selección de Argentina será campeona del Mundial de Catar 2022 de la mano de Lionel Messi.

Roncero uno de los comentaristas más controversiales del famoso programa «El Chiringuito de Jugones», donde fue que dejó claro que para no sentir dolor en su corazón ya se ha mentalizado en que los argentinos serán los campeones del mundo.

Para el ibérico, el nivel mostrado por Messi no lo veía desde hace 7 años, por lo que considera como clave ese notable desempeño del número 10 para su país, que eliminó sin problemas en semifinales a Croacia con cifras de 3-0.

Ese resultado habla bien del poderío de los albicelestes. Por eso, Tomás Roncero aprovechó su participación en el famoso programa español para dejar claro que Argentina dará la vuelta olímpica en el Estadio Lusail este próximo domingo 18 de diciembre.

«No me apetece, pero Argentina va a ganar el Mundial y Argentina será campeona del mundo, para que mi dolor en mi corazón sea menor, ya me he mentalizado y sé que el domingo va ser campeón Argentina. Voy a ser bastante realista, yo no esperaba ver este Messi nunca más, porque Messi hace siete años no jugaba así, para mí va ser Argentina campeona del mundo», afirmó Tomás Roncero en el Chiringuito de Jugones.

🇦🇷🏆 "𝐀𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐀 𝐯𝐚 𝐚 𝐆𝐀𝐍𝐀𝐑 𝐞𝐥 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐈𝐀𝐋". 😮 @As_TomasRoncero ya conoce su poder… y lo quiere utilizar a su favor. pic.twitter.com/7B3WK749RT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 13, 2022

Cabe recordar, que Roncero es fiel aficionado al Real Madrid, por lo que nunca ha sido fanático a Lionel Messi, quién fue un terror para los madridistas en sus días con el FC Barcelona, por lo que el comunicado siempre lo ha criticado, pero ahora lo alaba.