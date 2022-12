Díaz guio a Liberia al título en el Apertura 2022

Redacción – En Municipal Liberia confían plenamente en la capacidad de Minor Díaz y por eso, Wilder Eusse, presidente del cuadro aurinegro afirma que a lo interno del equipo desean que el entrenador que profesa la «sangre chorotega» sea el «Cholo» Simeone de la institución.

Eusse es una de las piezas claves en el engranaje administrativo del club pampero, gracias a que es uno de los líderes de la empresa Horus FC, que asumió la administración del equipo a mediados del 2020 y desde esa fecha han convertido a los liberianos en protagonistas de la categoría de plata.

Con un contrato de arrendamiento válido por 10 años con posibilidad de extenderlo aún más, el mandamás de nacionalidad colombiana junto con sus personas de confianza tienen un proyecto fuerte y sólido en la Ciudad Blanca, que tiene como guía a nivel deportivo a Minor Díaz.

La gestión del entrenador de 41 años ha sido muy buena y eso se refleja en el título del Apertura 2022, que ya le dio un 50% del boleto de un posible ascenso a primera, por lo que en la directiva de los Coyotes desean que Minor no se vaya a corto plazo y que más bien se quede mucho tiempo en el club.

Para el jerarca sudamericano de los liberianos, hay ocasiones que no sabe lo que puede pasar con los rumores que se dan alrededor de Díaz, ya que cada vez que el Herediano queda sin timonel salta el nombre del líder aurinegro, pero pese a ello, en Liberia saben que Minor está 100% comprometido.

Wilder Eusse conversó con AMPrensa.com y afirma que el proyecto de Liberia es bastante ambicioso, por eso espera que Minor Díaz se quede mucho tiempo en el equipo para que se convierte en el «Cholo» Simeone del equipo guanacasteco, que desea firmar su vuelta a primera el próximo semestre.

«Sería mentirle decir que no sé que irá pasar en ocasiones, pero también muy confiado en sus palabras, lo que hemos hablado y el contrato de caballeros que tenemos, es un tipo que pese a su corta es un gran técnico y mejor ser humano, sé que Minor cree en el proyecto y Liberia está en la segunda pero es un proyecto bastante ambicioso, no es un proyecto a corto plazo, si no que es a mediano y largo plazo que lo hemos plasmado.

Queremos que Minor Díaz sea nuestro Cholo Simeone, creo que así lo ha entendido y yo se lo he dicho, él es parte de este proyecto y no es un entrenador más, Minor es parte de Liberia y sé que lo lleva en el corazón, como todos los guanacastecos tiene muy arraigada a la provincia, tengo claro que al Herediano le dio muchos frutos y lo llevará en el corazón por todo lo que significó, pero acá hay algo más, que es su tierra y sabe que puede cosechar los mismos o muchos más triunfos con un equipo como Municipal Liberia, él sabe para donde vamos, paso a paso y la Liga de Ascenso no es fácil. La idea de nosotros es subir a primera división y ser protagonistas», afirmó Wilder Eusse a AMPrensa.com.

La directiva pampera seguirá trabajando para darle alegrías a la afición liberiana, que celebró por todo lo alto el título de Apertura 2022 en la Liga de Ascenso.