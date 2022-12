Tejeda es uno de los líderes de La Sele

Redacción – El aguerrido volante de contención de La Sele, Yeltsin Tejeda, afirma que es difícil volver al país y no haber clasificado a los octavos de final del Mundial de Catar 2022, ya que estuvieron con la espina de poder colarse entre los mejores 16.

Tejeda fue punto alto de la Tricolor en la justa universal y por eso no fue casualidad que se diera el lujo de anotarle a Alemania en la Copa del Mundo de la FIFA, lo cuál habla bien de las grandes condiciones del mediocampista de 30 años.

Para el tres veces mundialista con la Tricolor haber anotado en Catar 2022 es especial y por eso considera que ni en sus mejores sueños lo había vivido, por lo que espera seguir vigente por más tiempo en la Selección Nacional.

Yeltsin Tejeda habló con Tigo Sports y reconoce que es difícil volver a Costa Rica tras haber quedado fuera la fase de grupos del Mundial que se realiza en suelo catarí.

«Es una sensación que ni en los mejores sueños lo había vivido, siempre he sido un jugador defensor que le toca trabar, Dios me dio la oportunidad de anotar a un portero que he admirado y más en un Mundial y me siento orgulloso de eso, ya después es difícil volver al país y no haber clasificado a octavos de final, estamos con la espina de que en algún momento estuvimos dentro y se podía, pero el fútbol es así porque si cierras los ojos un momento en la cancha que faltaban 20 minutos pasa lo que nos pasó y debemos pensar en el futuro que nos puede volver a pasar», afirmó Yeltsin Tejeda a Tigo Sports.

No hay dudas que Tejeda es llamado a ser uno de los capitanes de la Tricolor en el camino a la Copa del Mundo del 2026, que se realizará en Norteamérica.