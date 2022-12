Tejeda es uno de los grandes líderes ticos

Redacción – El aguerrido volante patrio, Yeltsin Tejeda, afirma que le gusta mucho lo que ve en los jóvenes de la Selección Nacional, quiénes sacaron a relucir grandes condiciones a lo largo de los juegos de la Tricolor en el Mundial de Catar 2022.

Tejeda es llamado a ser uno de los capitanes del combinado patrio para la ruta a la Copa del Mundo del 2026, ya que a sus 30 años tiene tres mundiales al hilo, lo cuál habla de la enorme relevancia del mediocampista que le anotó a Alemania en suelo catarí.

Para el futbolista ficha del Herediano, en los jóvenes de la Tricolor se ve como quieren ayudar y aprender de los veteranos, lo que a saca a relucir la calidad de juveniles como Brandon Aguilera, Roan Wilson, Jewison Bennette y muchos más.

Yeltsin Tejeda habló con Tigo Sports y afirma que no tendrá vacaciones, ya que considera que la disciplina es la base para poder completar grandes cosas en el deporte.

«Me gusta mucho lo que veo en los jóvenes de la selección, lo que entraron lo hicieron para ayudar y sumar, los que no tuvieron la oportunidad se ve que quieren aprender y se ve que están agarrando todo lo que puedan, creo que van ayudar mucho a futuro y ya como lo han dicho viene la Copa Oro, Liga de Naciones y muchas cosas, uno en el fútbol no puede bajar la cabeza o decir que se va dar 15 días de vacaciones, ya que ahorita uno va estar compitiendo nuevamente, solamente con disciplina se pueden conseguir grandes cosas», afirmó Yeltsin Tejeda a Tigo Sports.

Con su número 17, Tejeda dio cátedra con su calidad en Catar 2022, a pesar del irregular nivel de la Selección Nacional enfrentando a España y Alemania.