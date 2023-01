Barahona termina contrato con Cartaginés en mayo

Redacción – Andrés Imperiale, recordado ex-jugador argentino quién es el agente de Carlos Barahona, desmiente que el joven del Cartaginés haya firmado ya un contrato con el Deportivo Saprissa para unirse en el segundo semestre del 2023.

Imperiale es reconocido en suelo tico por haber sido jugador en su momento del Monstruo en el 2015, pero tras retirarse como jugador ahora se dedica a ser representante y una de sus cartas es Barahona, zaguero brumoso de 20 años.

Desde hace varios días andan en redes sociales diferentes rumores, que colocan a Barahona como jugador del Saprissa, ya que su contrato con el Cartaginés termina en mayo del 2023, lo cuál le da facilidad de firmar con quién desee.

Incluso, Paulo César Wanchope, DT del cuadro de la Vieja Metrópoli contó a la prensa que el defensor no había jugado ante Pérez Zeledón en la fecha uno debido que viene recuperándose de una lesión que no lo ha tenido al 100%.

Ante la nebulosa que hay detrás de todo el tema, Andrés Imperiale dio la cara y conversó con Diario Deportivo CR desmintiendo por completo que Barahona ya sea jugador del equipo más grande del país.

«Carlos Barahona no ha firmado con el Saprissa, no sé porque andan diciendo estas cosas, Carlos aún pertenece al Cartaginés, le quedan algunos meses de contrato. No hemos firmado con nadie. Estamos a la espera de un ofrecimiento del Cartaginés para renovar el contrato y nada más que eso. Si yo estuviera en el Cartaginés no me hubiera esperado tanto tiempo para buscar la renovación”, afirmó Imperiale a Diario Deportivo CR.

Hace unos meses, Imperiale le presentó al cuadro blanquiazul un ofrecimiento de un equipo internacional, pero en el Cartaginés no dieron respuesta a la misma.