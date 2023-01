Apunta que el Congreso debe pedirle cuentas al titular de este ministerio.

Redacción – La diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), Kattia Cambronero, considera que es una vergüenza que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, apunte la existencia de un «mega caso» de fraude fiscal.

Tema que fue abordado a fondo por el jerarca de este ministerio en conjunto con el director de Tributación Directa, Mario Ramos, quienes hablaron sobre esta situación en una conferencia de prensa realizada el pasado jueves 19 de enero.

No obstante, dicho espacio que fue anunciado con bombos y platillos terminó dejando muy mal parado a Acosta y Ramos, debido a que el Ministerio Público solicitó 10 días antes la desestimación del llamado «mega caso».

Esto quiere decir que Hacienda decidió organizar una conferencia para anunciar un delito de fraude fiscal al que iban a darle seguimiento, pero en realidad desde el lunes 9 de enero ya se había solicitado la desestimación del mismo.

Situación que fue criticada por los legisladores la tarde de ayer martes en la sesión del Plenario Legislativo, debido a que, tan solo un día después, la acusación del Estado contra el socio mayoritario del banco BCT, Leonel Baruch, se cayó al conocerse lo solicitado por el Ministerio Público.

Ante este desliz, la congresista señala que la Asamblea Legislativa debe pedirle cuentas al titular de Hacienda y conocer a detalle los motivos por los que se procedió a realizar una conferencia de un caso que ya se había solicitado su desestimación.

«Esto no es un tema menor compañeros, es que salir y decirle a todos los costarricenses que vamos y estamos descubriendo un gran fraude y después decirles que eso no era un fraude, que está desestimado, resulta una vergüenza para un ministro de Hacienda y un director de la Tributación Directa, esto no puede pasar desapercibido y en este Plenario Legislativo tenemos que pedir cuentas y saber cuáles fueron las razones y por qué se convocó a esa conferencia de prensa».

«¿Realmente estamos haciendo persecución política? ¿Realmente estamos utilizando el poder institucional para de alguna forma amedrentar a algunos grupos y fuerzas o ciudadanos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay en el fondo y qué hubo en el fondo en esta conferencia de prensa?», apuntó Cambronero.